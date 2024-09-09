Давление на Украину, – Подоляк о заявлении Бернса о риске использования ядерного оружия

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным против Украины.

Такие заявления появляются не на пустом месте. Есть две возможные причины, почему об этом заявляют публично. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом рассказал о каждой из них.

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О чем свидетельствует заявление Бернса о риске применения ядерного оружия

Во-первых, такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны. Прежде всего говорится о нужном количестве оружия для Украины и разрешение на нанесение ударов по любой военной инфраструктуре на территории России. До сих пор остаются определенные страны, которые все еще не отменяют эти ограничения, замедляя развитие войны.

Во-вторых, сегодня все желают рассказать что-то масштабное, однако при этом не предоставляют определенных объяснений. Если партнеры договорились с неадекватной страной, чтобы ее оппонентка применяла только конвенционное оружие, это означает, что правил не существует. Тогда Россия всегда может использовать тезис вроде: "У нас есть ядерное оружие. Поэтому скажите им, чтобы они что-то отдали, стали на колени. Или мы будем делать то, что не прописано в международном праве".

Это же нонсенс. Это давление на Украину. Если же все-таки есть определенные правила, то надо уже дожать Россию. Чтобы она юридически отвечала за нарушение правил поведения, я уже не говорю о самом факте войны. И также, чтобы обязательно была финансовая ответственность,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, необходимо спокойнее относиться к любым заявлениям. Есть вещи, которые абсолютно точно переформатируют глобальное пространство:

субъектность Украины, которая не позволяет принимать те или иные кулуарные решения прежде всего по России, как это традиционно было в последние 10 – 20 лет;

мир понимает, что с Россией нет смысла продолжать сотрудничать и она не соблюдает никаких договоренностей.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег Запад от беспокойства шаблонным российским бряцанием ядерным оружием, чтобы способствовать самоограничению Запада и влиять на ключевые моменты в политических дебатах Запада по поддержке Украины.