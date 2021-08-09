В Латвии говорят о рисках инцидента между НАТО и Россией на границе с Беларусью

В сентябре состоятся масштабные российско-белорусские учения "Запад-2021". В то же время на границе между Литвой и Беларусью уже несколько месяцев кризисная ситуация из-за незаконных мигрантов.

Военные действия, которые будет проводить Россия, несут ряд рисков и могут привести к инцидентам с НАТО. Такое мнение в интервью СМИ высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Риски стычек между НАТО и Россией + Беларусью

Латвийский дипломат считает, что учения военных из России и Беларуси с 10 до 16 сентября несут риски "недопонимания, некоторых действий, не разрешенных начальством".

У вас пограничный кризис, у вас проходят крупные военные учения у границ НАТО, вы увеличили присутствие пограничников и военных формирований на нашей стороне: литовской, эстонской, польской. Конечно, это увеличивает вероятность возникновения инцидентов,

- сказал Ринкевич в интервью.

Министр иностранных дел Латвии добавил, что нелегальных мигрантов из Ирака в соседней Литве, которые переходят границу с Беларусью, режим Лукашенко использует как оружие. Ринкевич назвал это четким проявлением гибридной войны. Он приветствовал решение властей Ирака остановить все рейсы в Беларусь.

Мигранты на границе с Литвой: коротко

В мае Лукашенко заявил, что Минск останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой. После нового пакета европейских санкций из-за задержания самолета с Романом Протасевичем, диктатор заявил, что больше не будет останавливать этот "беспредел" на границе.

Поэтому в течение июня Литва на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймала более 400 человек. В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.

Литовское МВД предлагало объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Однако президент Гитанас Науседа отметил, что в этом пока нет нужды.

Украина предоставила Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки.