Риски высокие, – Ермак оценил возможность нападения России зимой
Источник:"РБК-Украина"
Андрей Ермак оценил угрозу полномасштабного вторжения России зимой. По словам главы Офиса Президента, риски высокие.
В то же время политик надеется, что эскалации все же не произойдет. Он также высказал свое мнение относительно того, зачем президенту страны-агрессора Путину вторжение в Украину.
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Вся мотивация в большой политике – большие интересы. Можно только догадываться,
– сказал глава ОП.
Украина делает все возможное
Андрей Ермак отметил, что Украина делает все возможное, в том числе и на дипломатической арене. По его словам, об этом не принято говорить, но призвал поверить, что работа продолжается.
Мы испытываем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером,
– указал политик.
Глава Офиса Прзидента добавил: "И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами".Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Россия подтянула к границам с Украиной около 115 тысяч военных – включая силы на оккупированных территориях.
Вторжение России зимой: что известно
- Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.
- Она может попытаться зажать Украину "в кольцо", осуществив наступление не только со своей территории, но и из Беларуси и оккупированного Крыма.