Риски высокие, – Ермак оценил возможность нападения России зимой

Андрей Ермак оценил угрозу полномасштабного вторжения России зимой. По словам главы Офиса Президента, риски высокие.

В то же время политик надеется, что эскалации все же не произойдет. Он также высказал свое мнение относительно того, зачем президенту страны-агрессора Путину вторжение в Украину.

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Вся мотивация в большой политике – большие интересы. Можно только догадываться,

– сказал глава ОП.

Украина делает все возможное

Андрей Ермак отметил, что Украина делает все возможное, в том числе и на дипломатической арене. По его словам, об этом не принято говорить, но призвал поверить, что работа продолжается.

Мы испытываем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером,

– указал политик.

Глава Офиса Прзидента добавил: "И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами".

Вторжение России зимой: что известно

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.

Она может попытаться зажать Украину "в кольцо", осуществив наступление не только со своей территории, но и из Беларуси и оккупированного Крыма.