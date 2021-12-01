Водночас політик сподівається, що ескалації все ж таки не станеться. Він також висловив свою думку стосовно того, навіщо президенту країни-агресора Путіну втогнення в Україну.
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Вся мотивація у великій політиці – великі інтереси. Можна тільки здогадуватися,
– сказав глава ОП.
Україна робить усе можливе
Андрій Єрмак зазначив, що Україна робить усе можливе, зокрема й на дипломатичні арені. За його словами, про це не прийнято говорити, але закликав повірити, що робота триває.
Ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером,
– вказав політик.
Очільник Офісу Прзидента додав: "І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить у рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами".
Вторгнення Росії взимку: що відомо
- Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.
- Вона може спробувати затиснути Україну "в кільце", здійснивши наступ не лише зі своєї території, але і з Білорусі та окупованого Криму.