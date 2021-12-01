Водночас політик сподівається, що ескалації все ж таки не станеться. Він також висловив свою думку стосовно того, навіщо президенту країни-агресора Путіну втогнення в Україну.

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Вся мотивація у великій політиці – великі інтереси. Можна тільки здогадуватися,

– сказав глава ОП.

Україна робить усе можливе

Андрій Єрмак зазначив, що Україна робить усе можливе, зокрема й на дипломатичні арені. За його словами, про це не прийнято говорити, але закликав повірити, що робота триває.

Ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером,

– вказав політик.

Очільник Офісу Прзидента додав: "І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить у рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами".

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба заявив, що загалом Росія підтягнула до кордонів з Україною близько 115 тисяч військових – включно з силами на окупованих територіях.

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