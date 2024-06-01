Кто не рискует, тот не пьет шампанского: как противоречивая тактика Зеленского влияет на Запад

Британская газета Financial Times сообщила, что Украина и США перед Саммитом мира заключат в Италии соглашение по безопасности. Таким образом Джо Байден якобы хочет снять напряжение в отношениях с Владимиром Зеленским, который публично сделал заявление, выразив свое разочарование тем, что Байден может не приехать на Саммит мира.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Саммит мира должен состояться 15 – 16 июня в Швейцарии, и эту дату выбирали, исходя из Саммита G7, который состоится 14 – 15 июня на юге Италии. Очевидная идея следующая: после закрытия Саммита G7 лидеры садятся и летят в Швейцарию, где вечером 15 июня открывают Саммит мира, потому что собрать второй раз семь лидеров – это нереально.

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Демонстративное действие Байдена

Михаил Шейтельман отметил, что между этими двумя датами еще состоится открытие чемпионата Европы по футболу в Германии. И представители G7 могут полететь туда и дальше – в Швейцарию, то есть расписание встречи составлялось не просто так.

Если Джо Байден говорит, что не поедет на Саммит мира, это очень демонстративное действие, которое может быть связано с его предвыборной борьбой, ведь через 5 месяцев в США должны состояться выборы,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, Байден обязан в течение 5 месяцев показать этот мир, ведь зачем ему было бы приезжать на Саммит, если мира в дальнейшем не будет. Скорее всего, он не чувствует, что в Украине в течение 5 месяцев закончится война и наступит мир, поэтому в его штабе сказали, что Байдену не стоит ехать на Саммит мира.

Несмотря на, казалось бы, такое напряжение в отношениях Владимира Зеленского с США, СМИ пишут о том, что Байден позволил Украине бить оружием по приграничью, чтобы уничтожать вражескую технику и войска. Похоже, откровенная публичная дипломатия Зеленского все же работает.

Стиль, который задал Зеленский

Когда Украина начала активно бить по нефтеперерабатывающим заводам России, американцы открыто заявляли и просили не делать этого. Однако Украина продолжила бить – и в результате в Америке приняли закон о выделении нам 61 миллиарда долларов по требованию администрации.

Одно другому не мешает, потому что американская политика так устроена, что они должны опираться только на институциональную систему – на чертежи, карты, километры, а не на то, что им не нравится, что сказал Зеленский,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Он отметил, что тактика Зеленского в отношениях с западным миром с самого начала войны является достаточно противоречивой.

Еще в начале войны президент Украины открыто отказался от встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который планировал прибыть в Киев вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, а также лидерами Эстонии, Литвы и Латвии. Причиной отказа стала стабильно пророссийская позиция Штайнмайера.

Это могло стать катастрофой в отношениях между Украиной и Германией, однако вдруг Штайнмайер извинился – и его пригласили в Киев, а впоследствии он даже призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.

Подобная ситуация сложилась, когда президент Франции Эммануэль Макрон приезжал к Зеленскому и просил отдать России часть территории Украины в обмен на мир. Зеленский не стал это скрывать и рассказал публично, от чего Макрон был в шоке, ведь тайные переговоры вдруг стали явными.

Однако Макрону это понравилось – и он опубликовал распечатки своих разговоров с Владимиром Путиным, от чего в шоке уже было МИД России: Сергей Лавров заявлял, что это вообще не принято и невозможно.

Этот стиль задал Зеленский, и никто теперь не может прийти к нему и по секрету что-то сказать, потому что он не позволяет никакой секретности. Он не человек, который всю жизнь в политике. Он пришел – и вот так решил. Это его сознательное решение,

– подчеркнул Шейтельман.

Он добавил, что Зеленский публично настаивает на том, чтобы Байден приехал, хотя мог позвонить в Белый Дом и поговорить с ним. И это не случайность и не эмоции.

Я не верю, что Зеленский за время этой войны хоть раз принимал решение на эмоциях. Конечно, он знал, на что идет. Мы можем его осуждать, ведь знаем, что где-то это плохо сработало. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, это также надо понимать. Зеленский берет на себя всю политическую ответственность за все эти вещи,

– сказал политтехнолог.

Он подытожил, что Зеленский ведет рискованную игру, но без нее в Украине не было бы самолетов, танков и HIMARS.

Саммит мира в Швейцарии: кратко