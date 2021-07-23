Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 каналу пояснил, что миссия не имеет никаких рычагов влияния. Ее вообще не допускают на оккупированную территорию.
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"Они, кроме наблюдения за постоянными обстрелами, больше не выполняют никакой функции. В то же время рискуют своими офицерами, которые не желают работы и для них это недопустимо", – отметил эксперт.
Именно поэтому звучат даже такие заявления, что ОБСЕ может уйти из Донбасса,
– пояснил Жданов.
Олег Жданов прокомментировал ситуацию на Донбассе: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние события
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