Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 каналу пояснил, что миссия не имеет никаких рычагов влияния. Ее вообще не допускают на оккупированную территорию.

К теме Жуткие цифры: сколько воинов ВСУ погибли и были ранены почти за год "перемирия"

"Они, кроме наблюдения за постоянными обстрелами, больше не выполняют никакой функции. В то же время рискуют своими офицерами, которые не желают работы и для них это недопустимо", – отметил эксперт.

Именно поэтому звучат даже такие заявления, что ОБСЕ может уйти из Донбасса,

– пояснил Жданов.

Справка. В начале июля стало известно, что в ОБСЕ – ротации "высокого уровня". Специальная представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ госпожа посол Хайди Грау заявила о выходе из переговоров.

Олег Жданов прокомментировал ситуацию на Донбассе: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: последние события