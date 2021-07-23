Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу пояснив, що місія не має ніяких важелів впливу. Її взагалі не допускають на окуповану територію.
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"Вони, окрім спостереження за постійними обстрілами, більше не виконують жодної функції. Водночас ризикують своїми офіцерами, що не бажають роботи і для них це неприпустимо", – зауважив експерт.
Саме тому лунають навіть такі заяви, що ОБСЄ може піти з Донбасу,
– пояснив Жданов.
Олег Жданов прокоментував ситуацію на Донбасі: дивіться відео
Ситуація на Донбасі: останні події
- Українським військовим вдалося знищити КамАЗ окупантів точним ударом. Є підозра, що саме у цьому транспорті завозили боєприпаси для проросійських бойовиків.
- В ОБСЄ б'ють на сполох через погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Проросійські бойовики активізувалися навколо зони біля Золотого.
- Український військовий 21 липня підірвався на Донбасі та отримав серйозні поранення.