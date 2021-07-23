Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу пояснив, що місія не має ніяких важелів впливу. Її взагалі не допускають на окуповану територію.

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"Вони, окрім спостереження за постійними обстрілами, більше не виконують жодної функції. Водночас ризикують своїми офіцерами, що не бажають роботи і для них це неприпустимо", – зауважив експерт.

Саме тому лунають навіть такі заяви, що ОБСЄ може піти з Донбасу,

– пояснив Жданов.

Довідка. На початку липня стало відомо, що в ОБСЄ – ротації "високого рівня". Спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ пані посол Гайді Ґрау заявила про вихід з переговорів.

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