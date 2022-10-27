Риторика Путина изменилась, он оправдывался за Шойгу, – Пионтковский о ядерной угрозе

Запад предупредил Россию из-за использования ядерного оружия. Это заметно и по заявлениям Владимира Путина – он изменил свою риторику по этому поводу и даже оправдывался за своего подопечного Сергея Шойгу, ранее говорившего о "грязной бомбе".

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что накануне Россия провела ежегодные ядерные учения.

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Пионтковский заметил, что Путин всегда угрожал использованием тактического ядерного оружия.

По его словам, последняя риторика Путина, в том числе и во время речи 27 октября, "положительна". Она показывает, что те предупреждения, которые ранее США высказали в адрес России, донесли Путину, что если он будет использовать ядерное оружие в Украине, то это приведет к катастрофическим последствиям.

То есть России объяснили, каким будет ответ Запада на ядерный удар России.

Конечно, как сказал публицист, они не пойдут на то же преступление и не будут бить по России ядеркой, но они накажут ее жестче конвенционным оружием. В частности, в первые полчаса будет уничтожен черноморский флот со всеми базами и тому подобное.

И эти угрозы возымели действие. В течение всего октября риторика изменилась. В России все время говорят, и это повторяет Путин, что ядерная война невозможна, потому что в ней нет победителей. То есть эти предупреждения заменили угрозу болтовней о "грязной бомбе",

– заявил Пионтковский.

Но, по его словам, россияне и здесь наткнулись на не менее страшный ответ.

"Сегодня (во время речи) Путин даже был вынужден оправдываться за Шойгу, сказал, что это он ему приказал обзванивать министров. Ведь министр обороны России позвонил представителям Индии и Китая и нарвался на неприятную реакцию", – пояснил он.

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Пионтковский отметил, что, столкнувшись с единой мировой политикой, россияне отказались от плана использовать ядерное тактическое оружие.

Фейк россиян о "грязной" ядерной бомбе