Худший сценарий отвергнут: как изменилась риторика Трампа по окончанию войны в Украине

Риторика Дональда Трампа относительно окончания войны Украины на сегодня заметно изменилась по сравнению с тем, какие заявления он делал во время предвыборной кампании. Его последние высказывания и действия являются положительными сигналами для Украины.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Олег Саакян, отметив, что Украина должна также прилагать усилия, чтобы максимально использовать изменение риторики Трампа. Также кандидат на должность министра обороны США Пит Гегсет заявил, что война должна закончиться "максимально выгодно для Украины".

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Трамп сделал выводы

Политолог обратил внимание на конкретные шаги Трампа по смягчению его позиции по завершению войны в Украине.

Сейчас он движется в положительном для Украины направлении. Трамп делает хорошие назначения на должности по внешнеполитическому вектору. Он не звонит Путину,

– подчеркнул Саакян.

Трамп, по его мнению, изменил риторику. Ранее избранный президент США говорил, что он "закончит войну", а сейчас – "Путин хочет встретиться". Трамп отмечает, что не против этого, и его команда работает над этим.

Также он не говорит, о том, что переговоры должны немедленно состояться и нужно приостановление огня. Трамп сделал выводы, что ситуация сложнее, и теперь согласен попробовать обсудить вопрос окончания войны за полгода. А Кит Келлог говорит о 100 днях. Они выигрывают себе время,

– объяснил политолог.

Идея достичь прекращения огня ценой отложенного еще более кровавого витка войны, который стал бы ловушкой для Украины, и ценой ее принуждения к неприемлемым компромиссам, по мнению Саакяна, явно отошла на второй план.

Очевидно, что самый катастрофический сценарий для Украины команда Трампа уже отбросила. Для Киева сейчас важно работать на определенных направлениях:

меньше эмоций, ведь следующие 3 – 4 месяца будет много "валидольных" заявлений разной степени резонансности и шумности;

максимально работать над системными шагами с партнерами внутри США, работать с командой Трампа, чтобы давать решения и контролировать его страхи выглядеть слабым в решении российско-украинского противостояния;

работать над эффективностью ресурсов, имеющихся внутри Украины.

У США есть четкое понимание, что поражение Украины в войне будет и их поражением. А сценарий победы у Украины и у Соединенных Штатов отличается. Поэтому нам надо быть консолидированными и достаточно сильными, опираясь на собственный ресурс и управленческие возможности распоряжения имеющимся потенциалом,

– подчеркнул Олег Саакян.

Отметим, что бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури считает, что Трампу надо быть осторожным с Владимиром Путиным. Республиканец и его команда должны признать, что для достижения соглашения с Кремлем им, вероятно, придется усилить поддержку Украины и санкции против России. По словам Тафури, с Путиным "не удастся договориться, если уменьшить на него давление".