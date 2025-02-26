Впоследствии Трамп предстанет перед новыми вызовами, что пойдет на пользу Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

Читайте также Мирный план Трамп не предусматривает отправку сил США и помощь в случае боевых действий, – WSJ

"Трамп – заложник своей мечты"

Олег Лисный отметил, что сейчас Трамп не обращает внимание на возмущение американских политиков, в частности, и республиканцев. Однако впоследствии у избирателей возникнут вопросы относительно его предвыборных обещаний.

Важно, чтобы и республиканцы, и демократы не высказывались очень резко относительно неоднозначных заявлений Трампа. Сейчас этого нет, однако так продлится не долго.

Выборы в Конгресс США будут. Тогда на первое место становится не то, кто что говорит, а то, как это воспринимает избиратель. Тогда начнутся вызовы для Трампа. Сейчас он, понимая, что не все удается, хочет сделать большую победу, чтобы сказать своему избирателю, что он остановил большую войну. Поэтому Трамп является заложником этой своей мечты. Я думаю, это играет нам на пользу,

– предположил политолог.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться уже в ближайшее время. Ориентиром будет готовность документа о редкоземельных металлах.