Згодом Трамп постане перед новими викликами, що піде на користь Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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"Трамп – заручник своєї мрії"

Олег Лісний зазначив, що зараз Трамп не звертає увагу на обурення американських політиків, зокрема, і республіканців. Однак згодом у виборців постануть питання щодо його передвиборчих обіцянок.

Важливо, аби і республіканці, і демократи не висловлювались дуже різко щодо неоднозначних заяв Трампа. Зараз цього немає, однак так триватиме не довго.

Вибори у Конгрес США будуть. Тоді на перше місце стає не те, хто що говорить, а те, як це сприймає виборець. Тоді почнуться виклики для Трампа. Зараз він, розуміючи, що не все вдається, хоче зробити велику перемогу, щоб сказати своєму виборцю, що він зупинив велику війну. Тому Трамп є заручником цієї своєї мрії. Я думаю, це грає нам на користь,

– припустив політолог.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітися вже найближчим часом. Орієнтиром буде готовність документа про рідкісноземельні метали.