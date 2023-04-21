Такое мнение в эфире 24 Канала выразил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. По его словам, большинство венгров не одобряют такую риторику Орбана.

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"На эту карту реагируют и в самой Венгрии. Там есть эксперты, медийные лица, которые признают "травму" Трианонского мирного договора, не против карты, но подчеркивают, что неуместно использовать ее на государственном уровне в нынешних условиях", – отметил он.

Венгрия не будет нападать на Украину

Дмитрий Тужанский отметил, что Венгрия постоянно требует эмпатии от своих соседей, потому что они – "маленькая и травмированная нация", однако венгерское руководство не проявляет ее к своим соседям. Последние 12 лет Орбан заигрывает с частью венгров, которые не прочь высказывать свои территориальные претензии.

Он заигрывает из 10 – 12% венгерских избирателей, которые не против территориальных претензий. Но Украина здесь не первая в списке, в первую очередь, это территории Словакии и Румынии. В Будапеште эти карты повсюду. Использовать их на государственном уровне в условиях агрессии – это безответственно,

– считает собеседник.

Директор Института центральноевропейской стратегии подчеркнул, что Орбан "вытащил" эту карту еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. По мнению Тужанского, Венгрия не будет нападать на Украину.

"Нам бояться нечего. Все конспирологические теории, что Венгрия собирается напасть на Украину, имеют 10% поддержки. Для Орбана это самоубийство. В общем, для любого венгерского лидера, который выберет путь реваншизма, это самоубийство. Такие действия запустят реакцию, которая уничтожит Венгрию" ", – добавил он.

Тужанский о риторике Орбана: смотрите видео

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