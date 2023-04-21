Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, більшість угорців не схвалюють такої риторики Орбана.
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"На цю карту реагують і в самій Угорщині. Там є експерти, медійні особи, які визнають "травму" Тріанонського мирного договору, не проти карти, але наголошують, що недоречно використовувати її на державному рівні в теперішніх умовах", – зауважив він.
Угорщина не буде нападати на Україну
Дмитро Тужанський зазначив, що Угорщина постійно вимагає емпатії від своїх сусідів, бо вони – "маленька та травмована нація", однак угорське керівництво не проявляє її до своїх сусідів. Останні 12 років Орбан заграє із частиною угорців, які не проти висловлювати свої територіальні претензії.
Він заграє із 10 – 12% угорських виборців, які не проти територіальних претензій. Але Україна тут не перша у списку, насамперед це території Словаччини та Румунії. У Будапешті ці карти всюди. Використовувати їх на державному рівні в умовах агресії – це безвідповідально,
– вважає співрозмовник.
Директор Інституту центральноєвропейської стратегії підкреслив, що Орбан "витягнув" цю карту ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу. На думку Тужанського, Угорщина не буде нападати на Україну.
"Нам боятися нема чого. Усі конспірологічні теорії, що Угорщина збирається напасти на Україну мають 10% підтримки. Для Орбана це самогубство. Загалом для будь-якого угорського лідера, який обере шлях реваншизму, це самогубство. Такі дії запустять реакцію, яка знищить Угорщину", – додав він.
Тужанський про риторику Орбана: дивіться відео
Останні новини Угорщини
- Російські ЗМІ поширюють новину про те, що Угорщина разом із Сербією хоче побудувати трубопровід для постачання російської нафти. Зазначають, що у червні 2023 року країни підпишуть договори про будівництво нафтопроводу, яким російська нафта з трубопроводу "Дружба" транзитом надходитиме угорською територією до сербських споживачів.
- Керівна партія Угорщини "Фідес" організувала подію "Мир та безпека". За спиною спікерів був розміщений банер, на якому зображені кордони не лише сучасної держави, а й кінця Першої світової війни. Відомо, що після підписання договору у 1920 році "Велика Угорщина" втратила землі, які сьогодні входять не лише до України, Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії.
- Керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляс несподівано заявив про підтримку України. За його словами, Угорщина підтримує нашу державу. Він додав, що Росія може стати другом Угорщини, якщо поважатиме міжнародне право.
- Уряд Угорщини розширив перелік продукції, яку Україна не може імпортувати. З 19 квітня під забороною ввезення 25 найменувань сільськогосподарських продуктів та зернових з України.