Под Николаевом автомобиль ритуальной службы столкнулся с автомобилем "Укрпочты". Он вез на кремацию тела из Запорожья в Одессу. В результате аварии есть пострадавшие.

Это случилось утром 15 апреля возле села Михайло-Ларино в Николаевской области. Водитель авто ритуальной службы погиб на месте. А водителя грузовика госпитализировали.

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Что известно об этой аварии

В микроавтобусе Fiat Scudo были тела 6 погибших от коронавируса. Об этом свидетельствуют справки о смерти, которые там нашли. Их везли в гробах в бусе агентства "Ритуал".

Экстренные службы работают на месте происшествия: видео "Новости-N"

Водитель Fiat не справился с управлением и выехал на встречную. Там он столкнулся с грузовиком "Укрпочты".

От удара два автомобиля сильно повредились, а грузовик выбросило с дороги. На месте работали медики, спасатели и полиция.

Место аварии автобуса ритуальных услуг и грузовика "Укрпочты" фото "7 телеканала" и "Новостей-N"

То, что люди в гробах умерли от коронавируса, выяснили уже следователи. Сразу после этого правоохранители надели специальные защитные костюмы.

Обратите внимание! На Новоирпинской трассе под Киеве 29 марта произошло смертельное ДТП. Там столкнулись "Москвич" и бус ритуальной службы. Погибли водитель и пассажир легковушки.