Рябикин тоже покидает пост министра, – нардеп Железняк
Павел Рябикин покидает должность Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Он, вероятно, получит должность в другой области.
Рябикин отправится послом в Китай. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.
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По словам нардепа, новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины будет Александр Камышин. Ранее он возглавлял "Укрзалізницю".
Что известно о Рябикине
- 1 марта 2017 года Рябикин став главою Международного аэропорта "Борисполь".
- Однако в 2020 году Кабинет Министров согласовал его назначение на должность главы Гостаможслужбы.
- 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по стратегическим промышленностям.
Шкарлет также уходит с должности
Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. СМИ 17 марта сообщили, что он готовит соответствующее заявление.
По данным источников в образовательных кругах, Шкарлета вызвали в офис президента. Решение об отставке должностного лица приняли на самом высоком уровне.
Заменить Шкарлета может директор Малой академии наук Оксен Лесной. С 24 февраля он записался добровольцем в состав 95-й десантно-штурмовой бригады.