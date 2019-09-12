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      Рябошапка взялся за новые увольнения в ГПУ

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      Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов
      Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов / LIGA.net

      Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.

      Новоназначенный Генпрокурор уже подписал соответствующие приказы, об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Украины.

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      Несколько дней назад Рябошапка также уволил Дмитрия Сторожука с должности первого заместителя генпрокурора.

      • Первым заместителем Рябошапки стал Виталий Каско. Он ранее уже занимал такую должность и стал известен благодаря участию в деле "бриллиантовых прокуроров". Больше о нем – здесь.
      • Также своим заместителем и главным военным прокурором глава ГПУ назначил Виктора Чумака. Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский согласовал его назначение на эту должность, больше информации – здесь.

      Как Рябошапка стал генпрокурором?

      29 августа Юрий Луценко написал написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского.

      В этот же день Верховная Рада 312 голосами согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

      После этого президент Зеленский подписал указ об освобождении Луценко с должности Генпрокурора и указ о назначении Рябошапки на эту должность. Кроме того, глава государства освободил Рябошапку с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

      Что известно о Руслане Рябошапке?​
      Рябошапка ранее был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш с НАПК и критиковал его руководительницу Наталью Корчак, обвиняя ее в затягивании с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

      Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политики в предвыборном штабе Зеленского. После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление. 29 августа стал главой ГПУ.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ
      Источник: 24 канал
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