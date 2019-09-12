Рябошапка взявся за нові звільнення у ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Севрука з посади першого заступника генпрокурора та Володимира Бедриківського з посади начальника Департаменту ГПУ.

Новопризначений Генпрокурор вже підписав відповідні накази, про це повідомляє пресцентр Генеральної прокуратури України.

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Кілька днів тому Рябошапка також звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

Першим заступником Рябошапки став Віталій Касько . Він раніше вже обіймав таку посаду і став відомий завдяки участі у справі "діамантових прокурорів". Більше про нього – тут.

. Він раніше вже обіймав таку посаду і став відомий завдяки участі у справі "діамантових прокурорів". Більше про нього – тут. Також своїм заступником та головним військовим прокурором глава ГПУ призначив Віктора Чумака. Перед цим Президент України Володимир Зеленський погодив його призначення на цю посаду, більше інформації – тут.

Як Рябошапка став генпрокурором?

29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського.

У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

Після цього президент Зеленський підписав указ про звільнення Луценка з посади Генпрокурора та указ про призначення Рябошапки на цю посаду. Крім того, глава держави звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу Президента України.

Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.