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      Рябошапка взявся за нові звільнення у ГПУ

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      Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів
      Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів / LIGA.net

      Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Севрука з посади першого заступника генпрокурора та Володимира Бедриківського з посади начальника Департаменту ГПУ.

      Новопризначений Генпрокурор вже підписав відповідні накази, про це повідомляє пресцентр Генеральної прокуратури України. 

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      Кілька днів тому Рябошапка також звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

      • Першим заступником Рябошапки став Віталій Касько. Він раніше вже обіймав таку посаду і став відомий завдяки участі у справі "діамантових прокурорів". Більше про нього – тут.
      • Також своїм заступником та головним військовим прокурором глава ГПУ призначив Віктора Чумака. Перед цим Президент України Володимир Зеленський погодив його призначення на цю посаду, більше інформації – тут.

      Як Рябошапка став генпрокурором?

      29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського.

      У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

      Після цього президент Зеленський підписав указ про звільнення Луценка з посади Генпрокурора та указ про призначення Рябошапки на цю посаду. Крім того, глава держави звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу Президента України.

      Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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