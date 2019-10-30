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      Рябошапка заявил об аудите "производства, в котором фигурирует пол страны"

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      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ
      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ / 5.ua

      ГПУ пересматривает дела, в которых могут содержаться "сюрпризы" от предыдущего руководства. Причем говорится даже о производстве, в котором "фигурирует пол страны".

      Об этом заявил журналистам украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в среду, 30 октября, пишет Интерфакс-Украина.

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      Рябошапка рассказал: "Мы сейчас делаем аудит всего того, что может быть с "сюрпризами" от предыдущего руководства Генеральной прокуратуры. Собственно, поэтому эти дела и вытаскиваем".

      Там, где фигурирует Burisma – это одно огромное производство, в котором фигурирует половина нашей страны, но и иностранцы. А во всех других производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные бывшего правительства 2010 – 2013 годов,
      – пояснил генпрокурор.

      Журналисты уточнили, что же это за "дело, где фигурирует пол страны", и Рябошапка ответил: "Это производство, в котором фигурируют Ложкин, Гонтарева, Филатов, Янукович, Злочевский, Курченко, Пашинский, мне кажется там и Байден, и Burisma, и кто угодно ".

      Почему фамилия Байдена актуальна в Украине?​
      Говорится о том, что во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      А к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

      "Это универсальное производство, в котором можно расследовать что угодно", – подытожил генпрокурор.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ Джозеф Байден Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал
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