Рябошапка заявил об аудите "производства, в котором фигурирует пол страны"

ГПУ пересматривает дела, в которых могут содержаться "сюрпризы" от предыдущего руководства. Причем говорится даже о производстве, в котором "фигурирует пол страны".

Об этом заявил журналистам украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в среду, 30 октября, пишет Интерфакс-Украина.

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Рябошапка рассказал: "Мы сейчас делаем аудит всего того, что может быть с "сюрпризами" от предыдущего руководства Генеральной прокуратуры. Собственно, поэтому эти дела и вытаскиваем".

Там, где фигурирует Burisma – это одно огромное производство, в котором фигурирует половина нашей страны, но и иностранцы. А во всех других производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные бывшего правительства 2010 – 2013 годов,

– пояснил генпрокурор.

Журналисты уточнили, что же это за "дело, где фигурирует пол страны", и Рябошапка ответил: "Это производство, в котором фигурируют Ложкин, Гонтарева, Филатов, Янукович, Злочевский, Курченко, Пашинский, мне кажется там и Байден, и Burisma, и кто угодно ".