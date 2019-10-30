20:41
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Рябошапка заявив про аудит "провадження, у якому фігурує пів країни"

      885 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка, керівник ГПУ
      Руслан Рябошапка, керівник ГПУ / 5.ua

      ГПУ переглядає справи, у яких можуть міститися "сюрпризи" від попереднього керівництва. Причому мовиться навіть про провадження, у якому "фігурує пів країни".

      Про це заявив журналістам український генпрокурор Руслан Рябошапка у середу, 30 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Рябошапка пообіцяв нові подання від ГПУ про зняття недоторканності з депутатів

      Рябошапка розповів: "Ми зараз робимо аудит всього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Власне, тому ці справи й витягуємо".

      Там, де фігурує Burisma – це одне величезне виробництво, в якому фігурує половина нашої країни, а ще й іноземці. А в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010 – 2013 років, 
      – пояснив генпрокурор.

      Журналісти уточнили, що ж це за "справа, де фігурує пів країни", і Рябошапка відповів: "Це провадження, у якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається там і Байден, і Burisma, і хто завгодно". 

      Чому прізвище Байдена актуальне в Україні?Мовиться про те, що під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma

      А до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. 

      Через цей скандал у Палаті представників Конгресу       оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      "Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно", – підсумував генпрокурор.

      Читайте також: Україна не видаватиме Коломойського іншим державам, – Рябошапка

      blog_ava
      Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"
      сьогодні
      4836
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Руслан Рябошапка ГПУ Джозеф Байден Телефонна розмова Зеленського і Трампа Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      сьогодні , 20:32 Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      Євгенія Мазур 319
      Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      сьогодні , 19:01 Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      Інна Жолобович 526
      Жизнь в Крыму после аннексии: кто те люди, которые остались
      сьогодні , 17:30 Жизнь в Крыму после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 714
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сьогодні , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 615
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сьогодні , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1797
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук