Рябошапка заявив про аудит "провадження, у якому фігурує пів країни"

Про це заявив журналістам український генпрокурор Руслан Рябошапка у середу, 30 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

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Рябошапка розповів: "Ми зараз робимо аудит всього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Власне, тому ці справи й витягуємо".

Там, де фігурує Burisma – це одне величезне виробництво, в якому фігурує половина нашої країни, а ще й іноземці. А в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010 – 2013 років,

– пояснив генпрокурор.

Журналісти уточнили, що ж це за "справа, де фігурує пів країни", і Рябошапка відповів: "Це провадження, у якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається там і Байден, і Burisma, і хто завгодно".

Чому прізвище Байдена актуальне в Україні?Мовиться про те, що під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



А до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

"Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно", – підсумував генпрокурор.

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