Ряд регионов накроют грозы: синоптики предупреждают об опасности

На восточные, часть центральных и северных областей 21 августа надвигаются грозы. Кроме того, могут дуть мощные шквалы.

Так, в отдельных районах шквалы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Может быть град.

Кстати На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео

Где прогнозируют грозы

Синоптики предупреждают об опасности в восточных регионах, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Однако дожди с грозами охватят также Запад. Сухо и солнечно будет только на Юге, в Центре и ряде северных областей.

Непогода в Украине: последние новости

В городе Карловка, Полтавской области, разгулялась непогода. 19 августа выпал огромный град.

В оккупированном Крыму был мощный ливень. За несколько часов в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. В некоторых местах воды было по пояс.

Также 19 августа сильная гроза накрыла Днепр. Автомобили "плавали" по улицам, залило даже людей, которые укрылись на остановках.

Было дождливо и в Одессе. Перед тем в регионе объявили штормовое предупреждение.

Непогода наделала бед и в Винницкой области. В нескольких районах деревья падали прямо на автодороги. Чрезвычайникам пришлось спиливать и убирать их.

Несмотря на грозы и шквалы, в Украине не будет слишком холодно. Прогнозируют +23...+28 градусов.