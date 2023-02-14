Мы на пороге больших событий внутри России, – Жданов об эвакуации иностранцев

Посольство США в России призвало своих граждан немедленно выехать из страны-агрессора. В ведомстве отметили, что последствия вторжения российской армии в Украину, могут быть непредсказуемыми.

Аналогичное сообщение американское посольство публиковало и в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Мы на пороге больших событий в России"

Кроме того, в период обострения боевых действий на фронте в июле прошлого года посольство США также призывало своих граждан покинуть территорию страны-агрессора.

Так, сейчас также ожидается обострение на поле боя, поэтому ведомство и опубликовало соответствующее сообщение. Более того, ситуация ухудшается и из-за внешней и внутриполитической конъюнктуры в России.

В Кремле начинают искать ответ на два извечных вопроса: кто виноват и что делать. Эти вопросы понемногу становятся на повестку дня в стране-агрессоре.

Так что ждем, мы на пороге больших событий внутри России,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, именно такой вывод можно сделать, учитывая ситуацию в России – "между башнями Кремля начинается большая турбулентность".

Жданов прокомментировал призыв о выезде иностранцев из России: смотрите видео

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