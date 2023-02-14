Мы на пороге больших событий внутри России, – Жданов об эвакуации иностранцев
Посольство США в России призвало своих граждан немедленно выехать из страны-агрессора. В ведомстве отметили, что последствия вторжения российской армии в Украину, могут быть непредсказуемыми.
Аналогичное сообщение американское посольство публиковало и в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Мы на пороге больших событий в России"
Кроме того, в период обострения боевых действий на фронте в июле прошлого года посольство США также призывало своих граждан покинуть территорию страны-агрессора.
Так, сейчас также ожидается обострение на поле боя, поэтому ведомство и опубликовало соответствующее сообщение. Более того, ситуация ухудшается и из-за внешней и внутриполитической конъюнктуры в России.
В Кремле начинают искать ответ на два извечных вопроса: кто виноват и что делать. Эти вопросы понемногу становятся на повестку дня в стране-агрессоре.
Так что ждем, мы на пороге больших событий внутри России,
– заметил военный эксперт.
По его мнению, именно такой вывод можно сделать, учитывая ситуацию в России – "между башнями Кремля начинается большая турбулентность".
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Какие еще страны призвали своих граждан выехать из России
- Ряд ведущих стран мира рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь и Россию. Недавно к ним присоединилась и Канада.
- Канадцев призывают не ездить туда "из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной". Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
- Более того, Франция также призвала своих граждан не посещать Беларусь. В МИД страны отметили, что из-за начавшегося в Украине вооруженного наступления и закрытия белорусского воздушного пространства поездки в Беларусь официально не рекомендуются.
- В ведомстве добавили, что в случае необходимости прибывающие воздушным транспортом пассажиры должны обратиться за выездной визой в Министерство внутренних дел Беларуси.
- СМИ также сообщали, что Бразилия призывает своих граждан немедленно выехать из Беларуси и России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.