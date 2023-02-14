Аналогічне повідомлення американське посольство публікувало і на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Ми на порозі великих подій в Росії"

Крім того, у період загострення бойових дій на фронті у липні минулого року, посольство США також закликало своїх громадян лишити територію країни-агресорки.

Так, зараз також очікується загострення на полі бою, тому відомство й опублікувало відповідне повідомлення. Ба більше, ситуація погіршується й через зовнішню та внутрішньополітичну кон'юктуру в Росії.

У Кремлі починають шукати відповідь на 2 одвічних питання: хто винен і що робити. Ці питання потроху стають на порядок денний у країні-агресорці.

Тож чекаємо, ми на порозі великих подій всередині Росії,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, саме такий висновок можна зробити з огляду на ситуацію в Росії – "між вежами Кремля починається велика турбулентність".

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