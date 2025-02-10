Несмотря на морозы: по Украине прокатилась серия пожаров на открытой территории

Сразу в нескольких областях Украины вспыхнули массовые пожары на открытых территориях. Препятствием не стали ни морозы, ни якобы "не сезон".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Чрезвычайники также опубликовали фото огня, который уничтожает экосистемы.

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В Украине продолжаются пожары

Огонь охватил ряд областей Украины: в частности в Винницкой области за минувшие сутки произошло 15 пожаров, общей площадью более 6,5 гектаров. Один из самых масштабных пожаров, площадью 2 гектара, вспыхнул за пределами села Михайловка Вороновицкой общины.

Также с пожарами в экосистемах продолжают бороться спасатели Львовщины. По данным ГСЧС, за прошедшие сутки там ликвидировали 11 возгораний, площадью более 1000 квадратных метров.

На открытых территориях возникают массовые пожары / Фото: ГСЧС

Между тем на Волыни чрезвычайники зафиксировали 6 пожаров сухой растительности. К тушению привлекались пожарно-спасательные подразделения, местные пожарные команды и пожарные-добровольцы.

Все пожары возникли из-за неосторожного обращения граждан с огнем. Фактически – из-за умышленного сжигания сухой растительности на открытых территориях,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС также напомнили о штрафах за поджог: для граждан они составляют от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц от 15300 до 21420 гривен.