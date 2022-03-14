В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Вечером 14 марта воздушная тревога была объявлена в ряде украинских городов. Речь идет о Киеве, Волыни, Виннице, Тернополье, Ровно, Николаеве, Черкассах, Чернигове и Кривом Рогу.

Информация об угрозе авиаудара появилась около 19:55.

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По состоянию на 20:00 воздушной тревоги нет только в:

Черновцы,

Хмельницком,

Ивано-Франковске,

на Закарпатье,

в Луганской области.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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