В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

14 марта 2022 , 19:58
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Источник:

Тернопольская ОГА

Вечером 14 марта воздушная тревога была объявлена в ряде украинских городов. Речь идет о Киеве, Волыни, Виннице, Тернополье, Ровно, Николаеве, Черкассах, Чернигове и Кривом Рогу.

Информация об угрозе авиаудара появилась около 19:55.

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По состоянию на 20:00 воздушной тревоги нет только в:

  • Черновцы,
  • Хмельницком,
  • Ивано-Франковске,
  • на Закарпатье,
  • в Луганской области.

Если вы услышали сирены, нужно:

  • включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
  • взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
  • быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

 

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Автор: Альона Захарова