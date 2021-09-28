Рядом с Эквадором и Анголой: Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом"

Правозащитная организация Freedom House опубликовала новый отчет о ситуации в мире. В нем Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом".

В Украине существуют кибернападения и цензура

Аналогичную оценку получили Ангола и Эквадор. В организации убеждены, что в Украине преследуют определенных блогеров и авторов политического контента.

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Кроме того, там отметили, что в Украине существуют кибернападения на оппозиционеров и правозащитников. Freedom House заявили, что в украинском законодательстве появляются инициативы, целью которых является цензура контента и деанонимизация в интернете.

Согласно информации правозащитников, в Украине происходит блокировка страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в политических интересах государственной власти.

Цензура в Интернете: актуальные новости

Белорусский независимый портал TUT.BY заставили удалить из своих соцсетей сообщения 2020 года.

С октября ресурс OnlyFans меняет правила порнографического контента на своем сайте.

В Китае появился список запрещенных гравировок на продуктах Apple.

Власти Литвы порекомендовали гражданам избавиться от смарфтонов Xiaomi и не покупать новые.

Самые высокие показатели в отношении "свободного интернета" в 2021 году получила Исландия – 96 баллов, Эстония – 94 балла, Канада и Коста-Рика по 87 баллов.