Рядом в трудную минуту: как украинские миротворцы помогают сиротам в Конго – видео

Украинские миротворцы показали условия, в которых живут сироты в городе Гома, что в ДР Конго. Военные в очередной раз передали им помощь накануне перед международным днем защиты детей.
Функционирует детский дом с 2013 года. Об этом 24 каналу рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.
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По словам старшего лейтенанта, открыли это заведение на волонтерских началах, финансовой поддержки от государства оно не получает.
Там стремятся помочь детям-сиротам, которые вынужденно оказались на улице или потеряли своих родителей, пояснил Юрий Кульпа.Справка. Сейчас в детском доме города Гома находятся 32 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. Заботятся о них 5 воспитателей.
Помощь от украинских миротворцев
Воспитатели детского дома поблагодарили за поддержку в непростое время и помощь, которую оказали им украинские военные. Подарками на этот раз для детей стали:
- альбомы для рисования;
- игрушки;
- пищевые продукты;
- средства первой необходимости.
Мы всегда делимся своими проблемами с вами (украинскими миротворцами – 24 канал). Мы знаем, что в трудную минуту вы нас выслушаете и поможете, чем сможете,
– подчеркнула Сара Бума, директор приюта.
Она пояснила, что в настоящее время в приюте пытаются решить вопрос о кухне и санитарных условиях. Ведь на 32 воспитанников есть только 1 туалет и 1 ванная комната.
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