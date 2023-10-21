ВСУ будут быстрее получать БПЛА и РЭБ: правительство приняло важное решение

Теперь беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы будут скорее попадать на вооружение ВСУ. Правительство упростило процедуру допуска к эксплуатации БПЛА и РЭБ.

Соответствующее решение приняло правительство, поддержав постановление Минобороны. Министр цифровой трансформации объяснил, как изменится процедура.

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Как это повлияет на ситуацию на фронте

В Минобороны сообщили, что госзаказчик отныне сможет закупать беспилотники и средства РЭБ, если он провел с производителем совместные ведомственные испытания или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Для этого, чтобы допустить БПЛА или РЭБ к эксплуатации, необходимо было преодолеть несколько этапов: изучить техническую документацию, провести испытания, определить и получить потребности от ВСУ. Все это занимало много времени и усложняло процедуру отправки необходимого оружия на фронт.

Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ,

– отметили в Минобороны.

Вместе с тем, Михаил Федоров объяснил, что такое решение является стартом массового производства РЭБ и БПЛА в Украине. Он подчеркнул, что такое решение позволит усилить обороноспособность Украины, ведь производители смогут активнее развиваться и не тратить кучу времени на бюрократические процедуры.

По словам Федорова, соответствующее решение правительства позволит:

закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;

увеличить прибыль производителей на 25%;

допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;

сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;

закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;

купить БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;

не утверждать Технические условия образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

Минобороны упростило процедуру списания утраченного в бою имущества

Минобороны 17 октября упростило процедуру списания утраченного в бою имущества. Это было сделано в рамках борьбы с бюрократией. Рустем Умеров подписал соответствующий указ, согласно которому утраченное в бою имущество стоимостью до 1,5 миллиона смогут списывать командиры.

В Минобороны объяснили, что раньше необходимо было проводить расследование по каждой единице техники, собирать кучу документов и ждать согласования от высшего руководства. На это уходило около 6 месяцев. После упрощения процедуры списывать утраченное в бою имущество командиры смогут через 2 недели.