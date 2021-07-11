Простому белорусскому парню "не слабо", – рэпер Серега пообнимался с Лукашенко

Белорусский рэпер Серега на концерте и празднике Купалы решил "подлизаться" к Александру Лукашенко. Он со сцены заявил, что хочет пожать ему руку и побежал обниматься с диктатором.

Как Серега обнимался с диктатором

Рэпер сказал, что у него самое сильное рукопожатие в шоу-бизнесе. В то же время, по данным "Свободной Прессы", самопровозглашенный президент якобы сильнее всего жмет руку в Центральной Европе.

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Поэтому Серега "не смог уйти со сцены" не убедившись в этом. Кстати, сперва исполнитель не назвал имени обладателя титула "сильнейшего рукопожатия". Он лишь сказал, что этот человек сидит в зале. В то же время Лукашенко, очевидно, понял, что речь идет о нем, потому что уже начал улыбаться.

Лукашенко радуется вниманию Сереги / Скриншот

Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь Гордону можно было. А мне простому белорусскому парню не слабо,

– сказал Серега.

Он спустился к зрителям, а Лукашенко вышел навстречу и протянул руку. Во время рукопожатия диктатор и рэпер обнялись.



Серега пожал руку Лукашенко / Фото "Белта"

"Врут! Не только в центральной, но и в восточной и западной тоже (самое сильное рукопожатие у Лукашенко – 24 канал)", – отреагировал Серега.

После того мужчины снова обнялись и о чем-то пошептались. Лукашенко все время стоял очень довольный – с улыбкой от уха до уха.

Серега бежит обниматься с Лукашенко: видео

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