ГУР уничтожило российскую РЛС "Подлет": какие возможности потерял враг

Украинские разведчики уничтожили российский радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет". Это ценная система, которую оккупантам будет сложно восстановить.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, прокомментировав уничтожение РЛС "Подлет" во временно оккупированном Крыму. Известно, что ориентировочная стоимость этой системы – около 5 миллионов долларов.

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Что известно об уничтоженной РЛС

Как отметил Свитан, большинство элементной базы к этой РЛС россияне закупают за рубежом. Тут чрезвычайно дорогой локатор. Если его вывести из строя – восстановить будет сложно.

Очень дорогой локатор. ГУР нашли правильную болевую точку оккупантов, ведь восстановить эту РЛС фактически невозможно. Она давала оккупантам дополнительную информацию по целям, которые летят на малых и предельно малых высотах,

– сказал Свитан.

Вывести из строя РЛС "Подлет" можно разными способами. Если есть возможность быть рядом с этой системой, то ее можно просто сжечь. Также ее реально вывести из строя с помощью FPV-дрона.

Дрон за 500 долларов и определенный боезапас может вывести из строя эту РЛС почти навсегда,

– подчеркнул Свитан.