Фицо подтвердил отпуск во Вьетнаме, однако опроверг новости о "люксовом отеле"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что недавно провел отпуск во Вьетнаме. В то же время политик опроверг информацию о том, что он якобы жил в роскошном отеле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное на Facebook-странице Роберта Фицо. По его словам, если СМИ не извинятся перед политиком за распространенную информацию о якобы отпуске в этом отеле, он подаст на них в суд.

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Где находился Роберт Фицо

Роберт Фицо заявил, что находился в роскошном отеле в Ханое только для неформальных переговоров по приглашению вьетнамской стороны.

Я провел отпуск во Вьетнаме, примерно девять дней,

– подтвердил премьер.

По его словам, он остановился на курорте, к которому есть прямой рейс из Братиславы, а туры туда организуют различные словацкие турфирмы. Фицо добавил, что в Ханой он отправился якобы для неформальных встреч с вьетнамскими официальными лицами.

Премьер сказал, что транспорт, охрану и место встречи, которым оказался отель, что "является предметом такого огромного интереса", предоставила вьетнамская сторона.

Напомним, в начале января СМИ написали, что в Словакии в течение аж 2 недель не было официальной информации о том, где находится Роберт Фицо. Впоследствии политик опубликовал видео, которое было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.