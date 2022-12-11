Санкции против иерархов УПЦ МП и разговор с Байденом: главное из обращения Зеленского

Украина продолжает приходить в себя от ударов России по энергетической инфраструктуре. Самая сложная ситуация остается в Одесской области, где пытаются вернуть свет.

Об этом во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства заявил о насыщенном дне, во время которого провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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На Юге продолжаются восстановительные работы

Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренних вызовах. Все подробно прорабатываем,

– сказал президент.

Зеленский обратился к украинцам: видео

По словам Зеленского, на Юге продолжаются восстановительные работы. В частности, власти делают все, чтобы вернуть свет Одесчине.

На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений,

– сказал президент.

Глава государства сообщил, что в других регионах Украины ситуация остается очень сложной. Зеленский добавил, что Украина постоянно работает с партнерами, "чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

"Следующая неделя будет важной с этой точки зрения. Саммит G7, конференция во Франции по восстановлению и устойчивости Украины зимой, мероприятия на уровне Европейского Союза... Готовимся к участию, ожидаем важных результатов", – отметил Зеленский.

Зеленский провел разговор с Макроном и Эрдоганом

Глава государства напомнил, что 11 декабря провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это был довольно длительный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно,

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины говорил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. "Как всегда очень конкретный разговор. И о том, что важно не только для Украины и Турции, а что имеет действительно глобальное значение", – отметил Зеленский.

Зеленский сообщил, что обсудил с Эрдоганом возможность расширения черноморского экспортного коридора.

"Поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Договорились о некоторых важных совместных шагах на ближайшее время", – добавил президент.

Разговор с Байденом и санкции

Зеленский анонсировал, что 11 декабря проведет разговор с президентом США Джо Байденом. Подробности и результаты президент обещает сообщить по завершении разговора.

Кроме того, Зеленский заявил, что решением СНБО применены санкции против семи человек. Президент расширил санкционный список против представителей УПЦ МП. Под санкции попали еще 7 человек.

"Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", – резюмировал президент.