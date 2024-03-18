Мир в Европе под угрозой, баллистическая ракета из России способна достать и нас, - минобороны Испании

Цивилизованный мир понимает, что под угрозой России не только Украина. Так, в Испании отметили, что российская баллистика способна достать Европу.

Это подчеркнула госпожа министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью. Она обратилась к населению своего государства. А толкнула ее к этому свежая угроза Владимира Путина применить ядерку.

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Баллистика может добраться в Испанию

Сегодня баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании,

– отметила Маргарита Роблес.

Она отметила, что у нее иногда складывается впечатление, что "мы не осознаем той огромной опасности, которая существует сейчас". И что касается она не только Украины, Газы и Сахеля, где она "очень пессимистично смотрит на ситуацию".

Роблес также отреагировала на просьбу о перевооружении Европейского Союза, которую озвучили некоторые его лидеры. Как отметила она, "угроза является тотальной и абсолютной". Она добавила, что достаточно послушать последние заявления, сделанные Владимиром Путиным. В них российский президент говорит, что возможна ядерная угроза.

Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Страны, граничащие с Россией, очень хорошо это воспринимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют такого осознания,

– подчеркнула Роблес.

Как отметила госпожа министр, что в стране должны осознавать, что под угрозой демократические ценности и мир в Европе. Она также добавила, что Испания делает все, что ей под силу, чтобы помочь нашему государству.

Поддержка Украины означает не только защиту ее территориальной целостности, но и нечто гораздо более важное, а именно мир и ценности, которые характеризуют демократическое сосуществование в Европе и которым явно угрожает Путин,

– отметила Роблес.

Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге, – Зеленский

Президент Украины в вечернем обращении отреагировал на так называемые "выборы" в России. Он отметил, что, что Владимир Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.

Он боится больше всего только одного – справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и не может быть. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге – именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность,

– подчеркнул президент.

Глава государства выразил благодарность каждой стране, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами.

Владимир Зеленский отметил, что все, что делает Россия на оккупированной территории Украины, – преступление. И что за все, что сделали российские военные в войне и ради путинской пожизненной власти, должно иметь справедливое возмездие.