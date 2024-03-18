На цьому наголосила пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю. Вона звернулася до населення своєї держави. А штовхнула її до цього свіжа погроза Владіміра Путіна застосувати ядерку.

Читайте також Від переговорів до санітарної зони: основні заяви Путіна про Україну після "перемоги" на виборах

Балістика може дістатися в до Іспанії

Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії,

– наголосила Маргарита Роблес.

Вона зазначила, що в неї іноді складається враження, що "ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує наразі". І що стосується вона не лише України, Гази та Сахелі, де вона "дуже песимістично дивиться на ситуацію".

Роблес також відреагувала на прохання про переозброєння Європейського Союзу, яке озвучили деякі його лідери. Як зауважила вона, "загроза є тотальною і абсолютною". Вона додала, що достатньо послухати останні заяви, зроблені Владіміром Путіним. У них російський президент каже, що можлива ядерна загроза.

Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення,

– підкреслила Роблес.

Як зазначила пані міністр, що у країні повинні усвідомлювати, що під загрозою демократичні цінності та мир в Європі. Вона також додала, що Іспанія робить усе, що їй під силу, щоб допомогти нашій державі.

Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін,

– зазначила Роблес.

Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі, – Зеленський

Президент України у вечірньому зверненні відреагував на так звані "вибори" у Росії. Він наголосив на тому, що Владімір Путін повинен закінчити на лаві підсудних у Гаазі.

Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та не може бути. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність,

– наголосив президент.

Глава держави висловив вдячність кожній країні, кожному лідерові, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами.

Володимир Зеленський наголосив, що все, що робить Росія на окупованій території України, – злочин. І що за все, що зробили російські військові у війні та заради путінської довічної влади, повинне мати справедливу відплату.