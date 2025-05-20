"Хартия" провела уникальную эвакуацию раненого с роботом-спасателем: красноречивое видео
- 13-я бригада НГУ "Хартия" провела успешную эвакуацию раненого с помощью наземного роботизированного комплекса на расстояние 12 км.
- Это уже вторая операция, выполнена без участия людей, с использованием робототехники.
13-я бригада НГУ "Хартия" успешно эвакуировала раненого на расстояние 12 километров с помощью наземного роботизированного комплекса. Это уже вторая операция с использованием робототехники без участия людей.
К хартийцу, который получил ранение и нуждался в медицинской помощи, прибыл робот-спасатель. На него загрузили раненого и успешно доставили в группу эвакуации. Оттуда мужчина попал к врачам, сейчас он находится в безопасности, сообщает 24 Канал ссылаясь на МВД Украины.
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Как прошла операция спасения
Совместная операция подразделения Наземного роботизированного комплекса (НРК) и батальона оперативной поддержки состоялась на участке, за которую отвечает 13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартии" к северу от Харькова. Общая дистанция, которую преодолел дрон-спасатель, составляет 12 километров маршрута эвакуации.
"Хартия" провела успешную операцию по эвакуации раненого: видео
Робот, который проводит эвакуация нового поколения, выглядит как небольшая защищенная машина, куда может лечь раненый, чтобы безопасно добраться до места с профессиональной медпомощью.
Когда состоялась первая роботизированная операция
Еще в конце 2024 года "Хартия" впервые провела полностью роботизированную операцию – без участия людей, используя исключительно наземные роботизированные комплексы и беспилотники.
Операция, которую провели бойцы тогда была штурмом. Оккупанты даже не могли тогда понять, что происходит, и с помощью чего ведется атака.