Попытки были: где россияне пытаются продвигаться на Запорожском направлении

Российские оккупанты уже не раз заявляли, что якобы захватили поселок Работино в Запорожье. На самом деле для россиян стало привычной практикой постоянно обманывать и выдавать желаемое за действительное.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, заметив, что когда враг доходит до центра какого-то села или города, то заявляет, что якобы его захватил. Условно дойти до сельского совета и потом убежать оттуда для оккупантов означает небывалую "победу".

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Какова ситуация возле Работино

"У россиян были попытки, некоторые даже удачные, добраться до бывшего здания сельского совета, которое также разрушено. Оккупанты определяют его как центр Работино, и когда туда доходят, то говорят, что якобы захватили целый населенный пункт", – рассказал Сергей Лышенко.

На самом деле это село сейчас одно большое поле боя. Закрепиться в нем достаточно трудно, потому что если в поле еще можно выкопать для себя окоп, хоть и под обстрелами, то в селе сделать это не так просто. Одна из причин – заасфальтированные дороги, часть даже забетонирована, остатки фундаментов, а еще прицельный огонь ВСУ. Выкопать окоп в таких условиях практически невозможно.

Что происходит возле Работино: смотрите на карте

"Учитывая, что само село вытянуто, и это достаточно большой участок, то оккупантам необходимо каждый раз добираться от своих позиций к позициям ВСУ для того, чтобы дать бой. Находясь под огневым поражением – это довольно трудно", – отметил депутат Запорожского областного совета.

Какие перспективы на этом направлении

По словам Сергея Лышенко, враг не атаковал Запорожье такими силами, как, например, Бахмут или Авдеевку. Здесь не было такого количества живой силы, техники, авиационной поддержки. Сейчас планы России неизвестны, но пока очевидно, что приоритетом для нее остается Донецкое направление.

Несмотря на это, нельзя утверждать, что в области тихо. Обстрелы и удары также фиксируют. В частности, бои постоянно продолжаются возле Работино, Гуляйполя, Каменского. Поэтому угроза никуда не исчезла.

Какая гуманитарная ситуация

В Запорожской области более 10 000 человек проживают вообще без базовых условий. У них нет воды, газа, электричества. Впрочем, возможность выехать из региона, поселиться в общежитиях, временных убежищах есть. Однако сами люди не хотят покидать свои дома.

На мой взгляд, условной бабушке, которая живет на пенсию в подвале разрушенного Орехова без воды, тепла и газа, – живется точно хуже, чем, например, жилось бы в общежитии в Запорожье. Но она выбирает жить в своем доме и не хочет выезжать. Это ее выбор,

– подчеркнул депутат Запорожского областного совета.

Также есть другие города и села, которые расположены чуть дальше от линии фронта. Туда люди приезжают периодически, смотря какая ситуация. Для многих из них обстрелы уже стали чем-то привычным и обыденным. Но стоит понимать, что в любом случае ситуация опасна, а угроза погибнуть от российского обстрела сохраняется.

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