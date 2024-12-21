Украина впервые провела атаку на российские позиции только роботизированными системами, – ISW

Силы обороны Украины впервые осуществили операцию, во время которой применяли только роботизированные наземные системы и FPV-дроны. Это подтверждает, что украинская армия продолжает технологическое развитие.

Институт изучения войны ссылается на представителя бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) от 20 декабря.

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Какие технологии применили в ВСУ

Согласно заявлению сержанта Владимира Дегтярева, представителя бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, украинские военные атаковали позиции оккупантов недалеко от села Липцы к северу от Харькова. Хотя точная дата события не разглашается, отмечается, что операция была успешной.

Украинские силы использовали десятки роботизированных платформ, среди которых наземные беспилотники, оснащены пулеметами и дроны для обнаружения и обезвреживания мин.

Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах,

– отмечают аналитики ISW.

Генштаб Украины сообщил о завершении испытаний беспилотников, соединенных оптоволоконными кабелями. Эти системы имеют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы РФ.

Украинский производитель также объявил о создании первого прототипа FPV-дрона, изготовленного полностью из компонентов отечественного производства.