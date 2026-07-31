Онистрат честно ответил, почему пехоту до сих пор не заменили дронами

Дроны уже стали одним из основных средств на поле боя и позволяют снизить риски для военных, однако полностью заменить ими пехоту пока невозможно. Для роботизированной модели армии требуются значительно большие объемы техники, развитая логистика и стабильное обеспечение каждого подразделения.

Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат в эфире 24 Канала объяснил, почему армии не хватает средств для более широкого применения беспилотных систем. Он также рассказал, сколько дронов ежедневно требуется бригадам на передовой и почему даже большие объемы помощи не покрывают всех потребностей.

Роботизированной армии не хватает средств

Модель, при которой военные управляют техникой с относительно безопасных позиций, а на передовой против российской пехоты работают машины, вполне реальна. Для ее реализации количество беспилотных и роботизированных систем нужно увеличить примерно втрое, значительно расширив глубину их применения и повысив уровень работы с ними во всех подразделениях.

Я сегодня встречался с 241-й бригадой – средств нет, нечем воевать,

– рассказал Онистрат.

Даже поступление отдельной партии техники еще не означает, что она сразу будет готова к боевым действиям. В частности, 50 полученных дронов можно сразу отправить на позиции, однако часть из них не взлетит, если у подразделения нет мастерской, где аппараты можно подготовить, настроить или отремонтировать.

В армии всегда не хватает средств. Сколько бы их ни было, все равно будет мало,

– подчеркнул старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ.

Переход к более широкому использованию роботизированных систем зависит не только от количества военных или самих аппаратов. Подразделениям также нужна инфраструктура для их обслуживания, подготовленные специалисты и возможность постоянно восстанавливать поврежденную технику.

Одной бригаде нужны тысячи дронов

Говорить о достаточном обеспечении можно будет только тогда, когда каждая бригада на передовой будет иметь необходимое количество техники и не будет зависеть от единичных поставок. Масштаб потребностей уже давно измеряется не десятками аппаратов, ведь подразделения используют их ежедневно и должны постоянно восполнять потери.

Бригаде на передовой требуется условно 100 дронов в день. Это 3 тысячи в месяц, и это количество нужно умножить на число бригад,

– пояснил Онистрат.

В то же время беспилотники – лишь одна из составляющих необходимого обеспечения. Подразделениям также нужны мультибомберы, средства доставки и логистики, наземные роботизированные комплексы и много другой техники, которой также не хватает.

Купить один джип или два наземных роботизированных комплекса – это здорово, но этого недостаточно для воюющей бригады,

– подчеркнул основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша".

Раньше отдельные роты и батальоны могли частично покрывать свои потребности благодаря освещению в СМИ, пожертвованиям и поддержке спонсоров, однако с расширением таких подразделений до полков и бригад этого стало недостаточно. Сейчас решающее значение имеют большие стабильные бюджеты, поскольку наземные комплексы и другая техника имеют высокий уровень потерь и требуют регулярного пополнения.

Онистрат оценил потребности ВСУ в беспилотниках: смотрите видео