Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат в ефірі 24 Каналу пояснив, чого бракує війську для ширшого застосування безпілотних систем. Він також розповів, скільки дронів щодня потребують бригади на передовій і чому навіть великі обсяги допомоги не покривають усіх потреб.

Роботизованій армії бракує засобів

Модель, за якої військові керують технікою з відносно безпечних позицій, а на передньому краї проти російської піхоти працюють машини, цілком реальна. Для її втілення кількість безпілотних і роботизованих систем потрібно збільшити приблизно втричі, значно розширивши глибину їхнього застосування та підвищивши рівень роботи з ними в усіх підрозділах.

Я сьогодні зустрічався з 241-ю бригадою – засобів немає, нічим воювати,

– розповів Оністрат.

Навіть надходження окремої партії техніки ще не означає, що вона одразу буде готова до бойової роботи. Зокрема, 50 отриманих дронів можуть відразу відправити на позиції, однак частина з них не полетить, якщо у підрозділу немає майстерні, де апарати можна підготувати, налаштувати або відремонтувати.

В армії завжди не вистачає засобів. Скільки б їх не було, однаково буде мало,

– наголосив старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ.

Перехід до ширшого використання роботизованих систем залежить не лише від кількості військових чи самих апаратів. Підрозділам також потрібна інфраструктура для їхнього обслуговування, підготовлені фахівці та можливість постійно повертати пошкоджену техніку до роботи.

Одній бригаді потрібні тисячі дронів

Говорити про достатнє забезпечення можна буде лише тоді, коли кожна бригада на першій лінії матиме необхідну кількість техніки й не залежатиме від поодиноких постачань. Масштаб потреб уже давно вимірюється не десятками апаратів, адже підрозділи використовують їх щодня та мають постійно поповнювати втрати.

Бригаді на першій лінії потрібно умовно 100 дронів на день. Це 3 тисячі на місяць, і цю кількість треба помножити на число бригад,

– пояснив Оністрат.

Водночас безпілотники є лише однією частиною необхідного забезпечення. Підрозділам також потрібні мультибомбери, засоби доставки й логістики, наземні роботизовані комплекси та багато іншої техніки, якої також бракує.

Купити один джип або два наземні роботизовані комплекси – це класно, але цього недостатньо для бригади, яка воює,

– наголосив засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша".

Раніше окремі роти та батальйони могли частково закривати потреби завдяки медійності, донатам і підтримці спонсорів, однак із розширенням таких підрозділів до полків і бригад цього стало недостатньо. Нині вирішальне значення мають великі стабільні бюджети, оскільки наземні комплекси й інша техніка мають високий рівень втрат і потребують регулярного поповнення.

Оністрат оцінив потреби ЗСУ у безпілотниках: дивіться відео