Есть первые успехи, – Сырский сделал заявление о применении боевых роботов на фронте

Сырский рассказал, что на днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования различных форм наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя.

Он отметил, что это очень важный проект и "мы имеем первые успехи в его реализации".

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Почему роботизированные и беспилотные системы так важны

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем. Такая техника буквально помогает выводить личный состав из опасных зон, заменяя наших защитников.

Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска,

– сказал Сырский.

Он отметил, что вместе с командой Министра обороны Украины прилагает "максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ".

Наша цель – максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения. Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений,

– добавил Головко.

Он также анонсировал, что следующие шаги: