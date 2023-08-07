На обновленной "Родине-матери" обнаружили еще один советский символ

Накануне в столице на щите "Родины-матери" установили трезубец. Однако в сети был замечен еще один советский символ на монументе.

Так, журналист Александр Войт обнародовал фото, где можно увидеть, что на монументе изображена звезда – еще один символ СССР. Об этом информирует 24 Канал.

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На "Родине-матери" нашли еще один советский символ

На кадре видно, что на мече монумента изображена звезда – еще один символ СССР.



Еще один советский символ / фото из соцсетей

Историк и политолог Александр Палий предложил, что делать с двумя звездочками на мече статуи. Среди вариантов:

стилизовать под звезды флагов ЕС и НАТО, то есть Европейской Цивилизации, которую защищает Украина.

декоммунизировать и содрать.

Декоммунизация "Родины-матери": что известно