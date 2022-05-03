В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в области. Там отметили, что на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях захватчики проводят перегруппировку войск, усиливают артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны.

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Оккупанты продолжают обстреливать Запорожье

Российские захватчики пытаются наладить систему материально-технического обеспечения своих войск на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях.

На огневых позициях в районе Токмака они развернули подразделение ствольной артиллерии.

У Орехова враги обстреляли из артиллерии позиции украинских войск.

На временно занятых территориях Запорожской области захватчики развернули состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

Кроме этого, оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. Они наносят ракетно-бомбовые удары и обстреливают из артиллерии жилые районы. В то же время, российские военные продолжают отказываться от участия в войне против Украины, ведь не хотят становиться "пушечным мясом".

На Запорожье украинские бойцы, несмотря на всю сложность ситуации, обеспечивают оборону, удерживают занятые рубежи и наносят врагам значительные потери. В частности, они уничтожили очередной российский БПЛА "Орлан-10", корректировавший артиллерийский огонь и проводивший разведку. В общей сложности за выходные защитники обезвредили 8 российских беспилотников, из них 3 "Орлан-10".

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Российскому генерал-майору объявили подозрение

Правоохранители начали уголовное производство по фактам вражеских обстрелов Орехова, произошедших 1 мая. Оккупанты обстреляли жилые кварталы из тяжелой артиллерии. По предварительным данным, ранения получили 4 мирных жителя, а еще 2 – погибли. Досудебное расследование проводит СБУ.

В тот же день вражеские обстрелы повредили подземный распределительный газопровод среднего давления в селе Камышеваха. В результате 300 человек остались без газоснабжения.

Кроме этого, российскому генерал-майору, заместителю начальника ГУ Нацгвардии России по Краснодарскому краю сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года подозреваемый приказал осуществить силовой захват инфраструктуры Энергодара и Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Он был командиром, поэтому вместе с 2 батальонно-тактическими группами ВС и Нацгвардии России принял участие в захвате города и АЭС. В результате вражеской атаки погибли 4 украинца. Кроме того, разрушились технологически важные сети и коммуникации.

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Тела оккупантов везут в Россию полуразложенными

Оккупанты продолжают везти своих ликвидированных солдат в Россию. "Груз 200" перевозят только ночью и небольшими партиями. Это значительно увеличивает срок возвращения тел на территорию страны-террористки. Поэтому иногда родственники захватчиков получают уже разложенный труп, который нужно дополнительно идентифицировать. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области.

По словам захватчика, чей разговор удалось перехватить, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось только около 20 человек. Еще 9 – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе, – рассказали в ОВА.

Обратите внимание, что по приказу Мининфраструктуры работу Бердянского порта временно приостановили. Порт не будет работать до полной деоккупации города.

Кроме того, жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Поэтому бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.

Также в Запорожье стражи порядка изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из квартиры местного жителя. В доме мужчины нашли:

60 патронов к стрелковому и автоматическому оружию,

примерно 30 детонаторов и капсул от гранат и боеприпасов,

6 корпусов ручных гранат и запалы к ним,

примерно 30 граммов пороха,

100 г другого взрывчатого вещества.

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