"Вы погибнете, Путин пришлет новых": родственники мобилизованных из Татарстана умоляют о переводе

Родственники мобилизованных из Татарстана жалуются, что их мужчин отправляют на смерть в Украине. Мобилизированных бросили штурмовать Авдеевку только со стрелковым оружием и без поддержки артиллерии.

В сети оказалось видео обращение родственников и близких мобилизованных россиян, воюющих в полку 1231, пишет 24 Канал. В обращении родственники просят о переводе оккупантов из-под командования 1 Славянской штурмовой бригады под командование минобороны России.

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Родственники мобилизованных рассказали о затруднительном положении под Авдеевкой

Свою просьбу близкие российских мобилизованных аргументируют тем, что оккупанты потеряли доверие к офицерскому составу и командованию этого подразделения.

В частности, родственники утверждают, что 27 декабря 2022 их мужчин отправили на войну в Украине. С января этого года мобилизованные периодически выходили на позиции под Авдеевкой.

Родственники мобилизованных умоляют Путина о переводе: видео

26 марта 2023 года 1 штурмовую бригаду перевели и мобилизованных удерживали несколько дней. Близкие жалуются, что у их мужчин отобрали военные билеты и телефоны, чтобы не допустить утечку правдивой информации о критической для России ситуации на поле боя.

В обращении говорится, что приказы отдали командир 1 бригады с позывным "Макс" и командир 2 батальона с позывным "Альфа". По словам родственников, командиры объявили, что батальон переквалифицирован в штурмовую бригаду с задачей штурмовать Авдеевку.

Родственники отмечают, что мобилизованные не имеют опыта и нужной экипировки. Оккупантов привезли на Авдеевское направление, в том числе перебросили под Водяное и отправили на штурм Авдеевки со стрелковым оружием и без артиллерийской поддержки.

Причем близкие привели циничные слова командиров в адрес мобилизованных: "Вы погибнете, Путин пришлет новых". По состоянию на 17 апреля, как говорится в сообщении, мобилизованные пятый день сидят в подвале. Командиры не дают им ни еды, ни воды, а только угрожают и оказывают давление.

Родственники говорят, что на этом направлении умирают многие мобилизованные из России. Близкие считают, что командиры намеренно наносят ущерб армии России своей некомпетентностью.

Какая ситуация под Авдеевкой