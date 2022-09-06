Родственники пленных назвали 3 выхода из ситуации, чтобы не было новой Еленовки

Родственники пленных защитников "Азовстали" рассказали, какие видят выходы из ситуации, чтобы больше не было такой же трагедии, как в Еленовке. Они назвали три возможных варианта.

Соответствующую информацию рассказала Наталья Зарицкая, которая является супругой военнопленного и председателем Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали". Она также сказала, какая ситуация спустя 40 дней после трагедии.

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Родные пленных бойцов назвали выходы из ситуации, чтобы не было новой Еленовки

Наталья Зарицкая заявила, что она вместе с другими супругами призывает не допустить варварских замыслов, ужасных и несправедливых расправ над воинами, верой и правдой защищавших свою родную землю и свой народ.

Выходы из ситуации следующие: это освобождение наших военнопленных, или же одновременный обмен всех на всех, или экстракция наших защитников в третью страну,

– подчеркнула Наталья Зарицкая.

Следует сказать, что ужасная трагедия в Еленовке произошла 28 июля. Тогда россияне на территории бывшей исправительной колонии №120 убили украинских пленных, которых удерживали там.

Предварительно известно, что в помещении раздался взрыв. Вероятно, оккупанты применили термобарическое оружие. Они могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель".

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40 дней от трагедии в Еленовке

6 сентября Наталья Зарицкая рассказала, что ей до сих пор не известно, жив ли ее муж. Она сказала, что за 40 дней родные не получили ответа ни на один вопрос. В частности, кто погиб, кто ранен. Каково точное количество жертв и пострадавших. Вопреки нормам международного гуманитарного права к украинским пленным не были допущены представители Красного Креста.

В этот же день Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что до сих пор официального списка имен и фамилий погибших нет.

Представители Международного комитета Красного Креста заявили, что до сих пор не получили права доступа к бойцам, находившимся в центре содержания под стражей в Еленовке 29 июля 2022 года.

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