Родственники просят вывезти людей из Северодонецка, но эвакуация уже невозможна, – Гайдай
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Ожесточенный бой за Северодонецк продолжается. Оккупанты бросают на штурм большие силы, но героические ВСУ ломают все планы врага.
Власти Луганщины делают все возможное для того, чтобы спасти людей из-под обстрелов российских оккупантов. Враг не прекращает бить по мирным населенным пунктам и пытаться продвинуться к административным границам области.
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Удачная эвакуация людей из Луганщины
Как сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, с территории Луганской области удалось эвакуировать 40 человек. В частности, как можно дальше от опасности вывезли шестерых жителей Врубовки и 34 жителей Лисичанска (среди них один ребенок).
К счастью, эвакуационные автомобили под обстрелы не попали. Также удалось ввезти гуманитарные грузы. С каждым днем желающих уехать в глубь Украины все больше, ведь обстрелы очень интенсивные.
Родственники северодончан просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города. К сожалению, когда выезд еще не был, желающих эвакуироваться было не так много. В общине ныне остается до 15 тысяч жителей,
– сообщил Гайдай.
Ситуация в Луганской области: коротко о главном
Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, в городе продолжаются интенсивные бои. Враг хочет захватить город до 10 июня, но ВСУ сдерживают его продвижение.
Также россиянам не удается воплотить свой план по отрезанию трассы Лисичанск – Бахмут. Вражеская артиллерия не прекращает обстрелы мирных городов и сел.
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