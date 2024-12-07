Около полутора десятков влиятельных правоохранителей оказались земляками Татарова, –"Схемы"
Примерно полтора десятка влиятельных правоохранителей оказались земляками заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Все они родом из Новоукраинки, небольшого городка на западе Кировоградщины.
Все они так или иначе пересекались с Олегом Татаровым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".
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Как земляки Татарова оказались во власти
Татаров, как и влиятельные правоохранители родом из Новоукраинки на западе Кировоградской области. Общая география, впрочем, не единственное, что их объединяет: они работали вместе, совместно писали научные работы и продвигались по карьерной лестнице. Некоторые из них также имеют с Татаровым родственные отношения.
Расследование журналистов "Схем" показало, что сейчас эти люди занимают руководящие должности в Национальной полиции, органах внутренних дел и Государственном бюро расследований. Эти учреждения входят в сферу, надзор за которой, в соответствии с должностными обязанностями, осуществляет Олег Татаров как чиновник Офиса Президента.
Независимость правоохранительных органов от политических влияний – это основа демократического развития системы правопорядка. При этом, надзор чиновника ОП Татарова за правоохранительной системой Украины – публично вписан в его должностные обязанности,
– подчеркивают в "Схемах".
Татаров работает на этой должности уже более четырех лет. Несмотря на ряд скандалов и критику, его поддерживает лично Владимир Зеленский.