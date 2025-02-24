Точно будем иметь успех: командир сказал, как должен происходить переход ВСУ на корпусную систему

В рамках реформы Вооруженные Силы Украины переходят от временных органов управления войсками – оперативно-тактических группировок и тактических групп к постоянной корпусной системе.

Армейские корпуса должны улучшить координацию бригад и других подразделений во время обороны и наступлений. В эфире 24 канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, чего ожидать от так называемой корпусной реформы и как должен происходить переход.

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Как будет происходить переход на корпусную систему

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что в краткосрочной перспективе все Силы обороны не могут перейти на корпусную систему.

Этот переход должен состояться поэтапно для того, чтобы усилить Силы обороны, общее управление, выполнения боевых задач. Если сказать в один щелчок переводим все, то мы просто захлебнемся в отсутствии кадрового потенциала, который мог бы реализовать такую реформу,

– отметил Федоренко.

К примеру, если говорим о Национальной гвардии Украины, то это может сделать бригада "Азов", которая имеет очень мощное ядро. Также развивать можно на базе 13-й бригады оперативного назначения "Хартия". Там хватит кадрового потенциала для того, чтобы потянуть такую большую машину.

В Вооруженных Силах Украины это точно может сделать Третья отдельная штурмовая бригада. По мнению командира 429 отдельного полка, 3 ОШБр уже достаточно давно переросла бригадный уровень и имеет необходимую систему, начиная от рекрутинга, эффективного обучения и соответственно общего управления.

Если говорить о других структурных подразделениях, возможно, 92-я штурмовая бригада тоже могла бы стать базой и основой,

– сказал Федоренко.

По его мнению, это те подразделения, которые станут первой ступенью в глобальном реформировании украинского войска. По его словам, 429 отдельный полк "Ахиллес" продолжает выполнение боевых задач после увеличения и масштабирования и ни на минуту не вышел из зоны боевых действий.

Мы ни на секунду не ослабили именно учебный процесс, не снизили его качество. Потому что от подготовки личного состава зависит живучесть – чем лучше подготовлен, тем больше шансов выжить и увидеть победу Украины. Точно так же произойдет и во всех других структурных подразделениях, о которых мы с вами говорим,

– добавил командир 429 отдельного полка.

К слову, официально о переходе на корпусную структуру объявили президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в феврале 2025 года. Практическое формирование корпусов уже началось. Однако Валерий Залужный предлагал перейти на корпусную систему в ВСУ еще в 2022 году, но его предложение не получило поддержки.