Показали будущее, – Подоляк потроллил Рогозина из-за ранения в ягодицу
Бывший глава "Роскосмоса", пропагандист и сторонник нацистского режима Владимира Путина Дмитрий Рогозин решил праздновать свой день рождения в одном из ресторанов оккупированного Донецка. Однако отпраздновать не получилось из-за внезапного "прилета", а сам Рогозин получил ранение в ягодицу.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Бог умеет смеяться и иронизировать, потому Рогозин и был унижен таким ранением.
Читайте также "Сообщили" о незаконном пребывании в Украине, – пограничники о ранении Рогозина
Самый подлый политик России
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк иронично прокомментировал ранение Дмитрия Рогозина, назвав его "толстяком", а его ранение "божественным ранением".
Полное интервью Михаила Подоляка: смотрите видео
Также Подоляк сказал, что на России Дмитрий Рогозин имеет статус "самого подлого политика России". Однако почему именно такое – не уточнил.
Знаете, Бог умеет смеяться и умеет иронизировать. Этот толстячок по фамилии Рогозин, очень крикливый толстячок. Его называют "самый подлый политик России", у него статус такой, он получил ранение туда, куда и нужно – "божественное ранение",
– сказал Подоляк.
Советник главы ОП также отметил, что это ранение означает унижение для Рогозина, а сам факт случившегося Подоляк связал с будущим пропагандиста.
Вы понимаете, что это значит? Это унижение для толстячка, ему показали его будущее,
– заметил советник.
Что произошло с Рогозином
- Поклонник нацистской концепции "русского мира" Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой 59 день рождения в увлеченном россиянами Донецке.
- Ночью 22 декабря стало известно, что кафе, где Рогозин праздновал свой день рождения обстреляли. Само здание потерпело значительные разрушения, а пропагандистские СМИ сообщили о двух погибших.
- Сам Рогозин получил ранение в ягодицу, а еще один обломок застрял в позвоночнике навечно.