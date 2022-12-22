Показали будущее, – Подоляк потроллил Рогозина из-за ранения в ягодицу

Бывший глава "Роскосмоса", пропагандист и сторонник нацистского режима Владимира Путина Дмитрий Рогозин решил праздновать свой день рождения в одном из ресторанов оккупированного Донецка. Однако отпраздновать не получилось из-за внезапного "прилета", а сам Рогозин получил ранение в ягодицу.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Бог умеет смеяться и иронизировать, потому Рогозин и был унижен таким ранением.

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Самый подлый политик России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк иронично прокомментировал ранение Дмитрия Рогозина, назвав его "толстяком", а его ранение "божественным ранением".

Полное интервью Михаила Подоляка: смотрите видео

Также Подоляк сказал, что на России Дмитрий Рогозин имеет статус "самого подлого политика России". Однако почему именно такое – не уточнил.

Знаете, Бог умеет смеяться и умеет иронизировать. Этот толстячок по фамилии Рогозин, очень крикливый толстячок. Его называют "самый подлый политик России", у него статус такой, он получил ранение туда, куда и нужно – "божественное ранение",

– сказал Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что это ранение означает унижение для Рогозина, а сам факт случившегося Подоляк связал с будущим пропагандиста.

Вы понимаете, что это значит? Это унижение для толстячка, ему показали его будущее,

– заметил советник.

Что произошло с Рогозином