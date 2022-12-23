Информацию могли подкинуть свои, – Арестович рассказал о ранении Рогозина

Недавно в одном из ресторанов временно оккупированного Донецка раздался взрыв. В этот момент там находился бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и другие оккупанты и коллаборанты.

Об этом на стриме с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Известно, что пострадали и другие участники "мероприятия". Там они праздновали день рождения Рогозина.

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Кто мог "слить" данные о Рогозине

Как писали впоследствии в телеграмм-канале Рогозина, кто-то якобы "слил" информацию, что в этот момент в ресторане находилась такая компания. По словам Арестовича, всякое могло произойти.

В среде оккупантов и коллаборантов действуют совершенно дикие моральные принципы. Поэтому вполне вероятно, что "слить" информацию мог кто-нибудь из неприглашенных или просто обиженных на Рогозина и компанию.

Система царствующих в этой среде нравов еще не такое допускает. Кто-то мог сдать, навести. Это мог быть кто-нибудь из неприглашенных или просто обиженных. Или кто-то из тех, кто давно хотел изменить так называемое "правительство" донецких боевиков,

– отметил Арестович.

Кто мог "слить" данные о Рогозине: смотрите видео

Он не знает, кто именно "слив" информацию о праздновании Рогозина. Но помнит случаи, когда сами россияне делились с украинцами данными о кадыровских подразделениях во время полномасштабного вторжения.

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