Угрожает паралич: у раненого в Донецке Рогозина серьезные проблемы
Экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сейчас находится в, мягко говоря, нехорошем состоянии. Более того, уже в понедельник, 26 декабря, ему должны сделать операцию.
Рогозин попал под обстрел во время празднования дня рождения. Почему-то он решил его отмечать в Донецке, и в ресторан, где проходили торжества, изрядно прилетело. Сейчас же в комментарии росСМИ он рассказал, как себя чувствует, сообщает 24 канал.
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Рогозина ждет паралич или не меньшие проблемы
Как заметил оккупант, у него в шейном позвонке застрял обломок. Его размер – 8 на 6 миллиметров.
Если оставить его там, то может быть паралич. Но и вытащить тоже является проблемой,
– жалуется экс-руководитель "Роскомоса".
Что еще известно о ранении экс-главы "Роскосмоса"
В сети распространяют информацию, что он получил ранение в ягодицу. Однако окружение Рогозина эту тему избегает.
В то же время там заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки неподалеку от позвоночника. По словам его помощника, говорится о проницаемом ранении.
Врачи квазиреспублики на территории Донецкой области сообщили, что обломок мины в бедре Рогозина "не подлежит извлечению". Впоследствии оккупанта перевели в Москву, где консилиум врачей все же решил делать операцию.
Рогозин получил ранения в Донецке: главное
- Вечером 21 декабря оккупированному Донецку был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", где Дмитрий Рогозин праздновал День рождения.
- В результате погибли 2 человека, еще 5 пострадали. В частности, среди жертв – "боевой товарищ и помощник" экс-главы "Роскосмоса" Михаил Бридасов. Также ранения получили еще несколько человек, которые близки к окружению Рогозина.
- Кто нанес удар – пока неизвестно. Оккупанты во всем обвиняют ВСУ. Однако это их традиционная риторика, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину. Сам же Рогозин заявляет, что кто-то слил информацию о его местонахождении.
- На Донбассе Рогозин с ноября возглавлял группу военных советников "Царские волки". Госпогранслужба установила, что он незаконно пересек украинскую границу. Правда, вручить ему протокол о нарушениях так и не смогли.