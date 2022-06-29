Латушко назвал новую роль Лукашенко в войне России против Украины
В Беларуси объявили новые учения – сейчас они проверяют боевую готовность своих войск возле границы с Украиной.
Так белорусы продолжают свою стратегию, которую выбрали в войне против Украины. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.
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Это та роль, которую сегодня играет Лукашенко,
– считает оппозиционер.
По его словам, надо понимать, что на разных этапах самопровозглашенный белорусский глава исполнял разные роли:
- первая – нанесение ракетных ударов Украине с территории Беларуси, о чем он сам признался;
- вторая – допуск российских военных сил через границу Беларуси;
- третья – это предоставление всей военной и гражданской инфраструктуры для российских оккупационных войск.
"Сейчас его роль, которую мы видим за последние два месяца – это максимально показывать активность возле границы", – объяснил Латушко.
Здесь говорится и о расположении батальонно-тактических групп, и о мобилизации, и о военных учениях. То есть разнообразная активность, даже разгрузка складов.
Все это для того, чтобы продемонстрировать Украине, что Беларусь потенциально готова к наземной войне, добавил Латушко.
Угроза из Беларуси: последние новости
- Украинская разведка утверждает, что пока нет данных, что Россия в ближайшие дни готовит наступление с территории Беларуси.
- Тем не менее, белорусские войска проводят демонстративные действия и пытаются вести разведку. Государство-агрессор шаг за шагом втягивает Беларусь в войну. Возможны провокации. К примеру, враг может атаковать белорусов, обвинив в нападении ВСУ.
- Также белорусы проверяют боевую готовность своих войск возле границы с Украиной. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.
- В Минобороны рассказали, что на границе с Украиной сейчас находятся до 6 батальонов белорусских войск, раньше было 7.
- Однако россияне готовят в Беларуси диверсионно-разведывательные группы. Для их формирования страна-агрессор использует белорусских военных.
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